Mediziner Hutter über die Corona-Impfung: "Neue Varianten werden nicht mehr das große Problem"

Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der Medizinischen Universität Wien appelliert an die Menschen, sich impfen zu lassen. Die Impfung ist die Hauptwaffe gegen das Coronavirus - aber nicht die einzige.

"Wir haben noch lange nicht das erreicht, was wir unter Bevölkerungsimmunität verstehen", meint der Mediziner im VIENNA.at-Interview. Deshalb seien andere Maßnahmen wie Tests und Hygieneregeln weiterhin wichtig. Dennoch versichert Hutter: "Impfen ist das, was uns hilft, sodass wir in den Spitälern kein Problem kriegen". Er gibt jedoch auch zu bedenken, dass eine Impfung nur zu einem gewissen Grad vor Infektionen schützen kann. Hauptsächlich sei die Impfung dazu da, schwere Erkrankungen zu verhindern.