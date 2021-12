Mediziner: Entlastung auf Intensivstationen in Sicht

Der Intensivmediziner Walter Hasibeder rechnet mit einer Entlastung der Intensivstationen in einer Woche. Eine Entspannung sei das aber nicht, dafür müssten die Coronafälle auf Intensivstationen auf zehn Prozent sinken.

In den Spitälern ist der Corona-Lockdown nach zwei Wochen noch nicht stark spürbar. Walter Hasibeder, Präsident der Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI), rechnet mit einem Rückgang der Patientinnen und Patienten in Intensivpflege in einer Woche, sagte er im Ö1-Morgenjournal des ORF am Montag. Eine echte Entspannung werde es erst geben, wenn nur mehr zehn Prozent der Intensivplätze mit Covid-Kranken belegt sind, derzeit seien es 30 Prozent.