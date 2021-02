Medizin-Studenten mit Kritik an Ausbildungsqualität im Spital

Die Studentenvertretung der Medizin-Uni Wien kritisiert die Ausbildungsqualität an einigen Lehrkrankenhäusern während des Klinisch-Praktischen Jahrs.

Anstelle der vorgeschriebenen Ausbildung in ärztlicher Tätigkeit bestehe dieses vielfach aus alltäglicher Stationsarbeit wie Patientenaufnahme und Dokumentation, durch die Coronapandemie habe sich die Situation weiter verschärft. Unter dem Motto "Wir sind #TeildesTeams" wird deshalb heute vor der Klinik Donaustadt demonstriert.

KPJ wird schon länger kritisiert

Das Klinisch-Praktische Jahr (KPJ) wurde im Studienjahr 2014/15 eingeführt und dauert 48 Wochen. Studentinnen und Studenten im sechsten und letzten Studienjahr sollen in dieser Zeit eine praktische Ausbildung bekommen, die Ziele sind in einem Kompetenzlevelkatalog festgehalten. Allerdings kritisieren Studentenvertreter schon seit Jahren, dass die Reform in der Praxis keine Verbesserungen bei der praktischen Ausbildung gebracht habe.