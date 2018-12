Medien: Christkind ist dem Weihnachtsmann klar überlegen

Das Christkind hat in Österreich immer noch die Nase vorne. Zumindest in den Medien wird mehr vom Christkind als vom Weihnachtsmann gesprochen

Wie eine Analyse von Österreichs größten Medienbeobachter APA-DeFacto zu medial präsentesten Festtagsbegriffen in nationalen Medien zeigte, kommt der Weihnachtsmann nicht annähernd so oft vor. Mit rund 2.200 Beiträgen und durchschnittlich 25 Artikeln pro Tag ist das Christkind der Star der Weihnachtsberichterstattung .

Die klassischen Synonyme der Top-3-Festtagsbegriffe – “Weihnachtsmann”, “Weihnachtsbaum” und “Weihnachtsabend” – erreichten in österreichischen Medien vergleichsweise geringe Präsenzwerte. Das Christkind wird aktuell dreimal so oft erwähnt wie der Weihnachtsmann. Bereits im Vorjahr zeigte APA-DeFacto in einer Social-Media-Analyse, dass in Österreich das Christkind, in Deutschland und der Schweiz der Weihnachtsmann die Geschenke bringt.