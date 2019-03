Simmone Jade Mackinnon wird den "Dancer against Cancer"-Ball in Wien eröffnen.

"McLeods Töchter"-Star eröffnet den "Dancer against Cancer"-Ball in Wien

Die Schauspielerin Simmone Jade Mackinnon kennt man eher unter dem Namen Stevie Hall aus der TV-Serie "McLeods Töchter". Am 6. April eröffnet sie den "Dancer against Cancer"-Ball in Wien.

Die 46-jährige Australierin wurde vom österreichischen Starfotografen Manfred Baumann eingeladen, als die beiden gerade an einer Fotoproduktion in Byron Bay, Australien, arbeiteten.

Für die gelernte Tänzerin Mackinnon wird der Ball eine Premiere. Sie war noch nie auf einem Ball und auch nicht in Wien. Begleitet wird sie von ihrem achtjährigen Sohn Madigan, der für den Anlass gleich seinen ersten Anzug bekommt.