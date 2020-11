McDonalds's, Vapiano und L'Osteria bieten während Lockdown Abholung an

Fastfoodketten wie McDonald's, Vapiano und L'Osteria bieten während dem Lockdown die Möglichkeit zur Abholung an. In der Zeit von 6 bis 20 Uhr dürfen Speisen und Getränke verkauft werden.

McDonald's stellt in 80 Städten in allen Bundesländern auch zu

McDonald's informierte am Mittwoch darüber, dass in allen Restaurants sowie in allen McDrives Burger, Pommes & Co. abgeholt werden können. In 80 Städten in allen Bundesländern stellt die Kette außerdem auch zu. Im Frühjahr musste der Burgerbrater ganz schließen, was bei der Wiedereröffnung der McDrive-Bereiche insbesondere in Kärnten zu einem regelrechten Ansturm führte, sodass die Polizei sogar den Verkehr regeln musste.