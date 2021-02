Matura: Abgabetermin für VWA steht bevor

Maturanten aus Wien und Niederösterreich müssen bis zum 28. Februar ihre vorwissenschaftliche Arbeit abgeben. Schüler der anderen Bundesländer haben noch etwas Zeit.

Trotz Verschiebung des Abgabetermins für die vorwissenschaftlichen Arbeiten (VWA) an den AHS rückt dieser zumindest in Wien und Niederösterreich nun unaufhaltsam näher. Maturanten in diesen beiden Bundesländern müssen ihre VWA bis Sonntag nächster Woche (28. Februar) in gedruckter und digitaler Form übermittelt haben. Schüler im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg haben bis 7. März Zeit, jene in Oberösterreich und der Steiermark bis 14. März.