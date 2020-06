Mattersburg gegen Austria Wien: Die Stimmen zum Spiel

Die Wiener Austria ist im Kampf um den Gewinn der Qualifikationsgruppe in der Fußball-Bundesliga an Leader Altach drangeblieben. Das sind die Stimmen zum Spiel.

In der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga zeichnet sich eine Zweiklassen-Gesellschaft ab. Mit Siegen haben sich Altach (2:0 gegen St. Pölten) und die Austria (4:1 in Mattersburg) am Samstag ein wenig von der Konkurrenz abgesetzt. St.-Pölten-Trainer Robert Ibertsberger meinte schon: "Altach und Austria sind weg. Die restlichen Vier spielen gegen den Abstieg."

Die Meinungen zum Spiel: Mattersburg gegen Austria Wien

Franz Ponweiser (Mattersburg-Trainer): "Wir haben uns viel vorgenommen, wenn man aber so viele Standardtore bekommt, hast du gegen die Austria keine Chance. Ich ärgere mich maßlos wegen der Standards. Wir haben da die Spannung verloren. Vom Start weg waren wir sehr fokussiert, haben gut begonnen, haben dann aber aus einem abgefälschten Schuss aufs Tor das 0:1 gekriegt. Dann haben wir eine Phase gehabt, wo wir mental nicht da waren, das hat die Austria mit dem zweiten Tor bestraft. Wir wissen eh, was da unten gefragt und gefordert ist, heute haben wir es in vielen Phasen nicht gebracht. Es war absolut nicht unser Tag."