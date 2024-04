Masterclasses und viel Showprogramm beim Vienna Gin Festival am 3. und 4. Mai

Das Vienna Gin-Festival geht am 3. und 4. Mai wieder in Szene.

Auch die 5. Auflage des Vienna Gin Festivals am 3. und 4. Mai im Wiener Semperdepot bietet mehr als 150 exklusive Gin-Erzeugnisse, spannende Masterclasses und innovative Signature-Drinks von Branchengrößen.

Das Vienna Gin-Festival geht am 3. und 4. Mai wieder im Semperdepot in Wien in Szene. Organisator Thomas Kenyeri wurde vom privaten Gin-Freak zum „Gin-fluencer“ und Gin-Festival Veranstalter.

Alle Infos über Gin erfahren

Die Gin-Community erfährt beim Vienna Gin Festival wirklich alles über Gin. Von der Geschichte und Herstellung bis hin zu Verkostungstechniken und neuesten Trends. Expertinnen und Expertinnen vermitteln in Masterclasses wertvolles Wissen und praktische Fähigkeiten. „Wir erkunden gemeinsam alle Nuancen zwischen verschiedenen Gin-Varianten“, so Kenyeri, „natürlich gehört auch die Kunst des perfekten Gin & Tonic dazu!“ Das umfangreiche Showprogramm ist dieses Jahr ganz im Stile eines nostalgischen Jahrmarkts mit zahlreichen Überraschungen geplant.

Abwechslungsreiches Programm: Masterclasses, Genuss & Lounge Area, Showprogramm

Im Mittelpunkt steht natürlich Gin. Mit dem Eintritt sind drei exklusive Gin Tastings (zu je 2cl) inkludiert, die an den Ausstellerständen verkostet werden. Die Genuss & Lounge Area, entwickelt mit Jorgos Kostomiris (der Pannonist), wird den Gin-Genuss wieder mit neuen Kreationen ergänzen. Was man aus leeren Gin-Flaschen und Kartons machen kann, wird an der Upcycling Station präsentiert. Weiterbildung in Sachen Gin bieten die interessanten Masterclasses von renommierten Gin-Expertinnen und Experten. Ein Showprogramm rundet das Vienna Gin Festival ab.

Charity zu Gunsten von Kindern: „Die Stärksten für die Schwächsten“

Auch Charity hat beim Vienna Gin Festival Tradition. Dieses Jahr unterstützt das Vienna Gin Festival den stärksten Mann Österreichs 2024 – den Austrian Summer Giant, präsentiert von Matthias Göth, selbst Gin-Fan und Stammgast beim Vienna Gin Festival. Unter dem Motto „die Stärksten für die Schwächsten“ ist am 15. Juni im Wiener Prater ein Kraftsport-Event der Sonderklasse geplant. „Wir machen auf die Bedeutung des Kinderschutzes aufmerksam und sammeln Geld für den Kinderschutzverein Courage Club, der es für Therapien betroffener Kinder einsetzt“, so Göth, „danke meinen Freunden vom Vienna Gin Festival für die Unterstützung – so geht Partnerschaft!“

5. Vienna Gin Festival

Das Vienna Gin Festival öffnet am Freitag, 3. Mai, von 16 bis 22 Uhr und am Samstag, 4. Mai von 14 bis 22 Uhr seine Tore. Tickets sind für die beiden Veranstaltungstage auf www.viennaginfestival.at um 25 Euro erhältlich, das Friendship-Ticket ist bereits ausverkauft. Bei beiden Varianten inkludiert: drei Gratis-Verkostungen.