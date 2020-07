Master Cheng in Pohjanjoki - Infos und Trailer zum Film

Eigentlich sucht der chinesische Koch Cheng in einem abgelegenen Dorf in Lappland einen alten finnischen Freund. Den scheint vor Ort aber niemand zu kennen. Immerhin offeriert Cafebetreiberin Sirkka dem Weltreisenden eine Unterkunft, wofür ihr Cheng in der Küche aushilft. Und die Einheimischen stehen auf die überraschenden Köstlichkeiten der chinesischen Küche.

So findet Cheng ungeachtet des einen oder anderen kulturellen Unterschieds schnell Anerkennung und neue Freunde. Und so schließt sich die ganze Dorfgemeinschaft mit einem Plan zusammen, als Chengs Touristenvisum abzulaufen droht.

