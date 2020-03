Maßnahmen zu Coronavirus: Keine Auswirkungen auf Wiener Öffis

DIe jüngsten Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Coronavirus haben keinerlei Auswirkungen auf den Fahrgastbetrieb der Wiener Linien.

Das sagte ein Sprecher am Dienstagnachmittag auf APA-Nachfrage. Man sei mit dem medizinischen Krisenstab der Stadt in engem Kontakt. Die Experten seien der Meinung, dass derzeit keine spezifischen Schritte gesetzt werden müssten.

Reinigung in Wiener U-Bahn, Bussen und Straßenbahnen verstärkt

In den U-Bahn-Zügen, Bussen und Straßenbahnen sei aber die Reinigung insbesondere von Haltestangen und Halteschlaufen schon vor längerer Zeit verstärkt worden, betonte der Sprecher. Außerdem öffnen sich die Türen der U-Bahn-Waggons - bis auf jene der alten Silberpfeile, wo dies nicht möglich ist - automatisch in den Stationen. Menschen müssen also nicht extra auf den Knopf drücken.