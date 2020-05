Maßnahmen gegen häusliche Gewalt greifen

Die Maßnahmen gegen häusliche Gewalt scheinen in Österreich zu wirken. Während der Quarantäne war nur eine geringe Steigerung verzeichnet worden. Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen aber, dass Konflikte erst mit Verzögerung auftreten können.

Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) sieht Österreich bei den Maßnahmen gegen häusliche Gewalt in Zeiten der Coronakrise auf einem guten Weg. "Wir haben es geschafft, dass jede Frau, die Hilfe braucht, auch Hilfe bekommt", sagte Raab nach Telefonaten und Videokonferenzen mit internationalen Amtskolleginnen und Amtskollegen am Donnerstag.

Trotz des weiterhin nur geringen Anstiegs der Fälle in Österreich pocht Raab darauf, weiter wachsam zu sein. "Auch die Erfahrungen aus den anderen Ländern zeigen, dass häusliche Gewalt erst mit Verzögerung auftreten kann, oft sogar erst nach der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen und wie wichtig Prävention ist", so die Ministerin in einer Aussendung.