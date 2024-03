Massive Verstöße in Wiener Nachtklub aufgedeckt

Bei einer großangelegten Kontrollaktion in Wiener Nachtklubs und Gastronomiebetrieben wurden massive Verstöße aufgedeckt, darunter illegale Beschäftigung und unbefugte Gewerbeausübung.

Am vergangenen Wochenende fand in Wien-Floridsdorf eine Schwerpunktaktion des Einsatzteams Stadt Wien unter der Leitung der Gruppe Sofortmaßnahmen und in Zusammenarbeit mit der Polizei, der Finanzpolizei, der MA 59 und dem AMS statt. Im Zuge der Kontrollen wurden sieben Gastronomiebetriebe und Nachtklubs überprüft.