"Massive Verbesserungen" beim Thema Amtsgeheimnis

Das lange ersehnte Informationsfreiheitsgesetz soll zu erheblichen Verbesserungen und zu einer "transparenteren staatlichen Handlungsweise" führen.

Dennoch gebe es weiterhin "zwei Extrempositionen" und Gesprächsbedarf, waren sich die Teilnehmenden einer Podiumsdiskussion am Montagabend einig. In einem gut und prominent gefüllten Plenarsaal des Nationalrats tauschten sie ihre Argumente aus. Für Kritik am Regierungsentwurf sorgten etwa die fehlenden Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Regeln.