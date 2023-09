Die Verhandlungen zur Abschaffung des Amtsgeheimnisses haben nun auch wieder Transparency International (TI) auf den Plan gerufen.

Man solle sich Gedanken machen, wie man die Veröffentlichung von Daten kleinerer Gemeinden vereinfachen kann, damit möglichst wenig Aufwand entsteht, riet die NGO am Donnerstag in einer Aussendung. Auch könnten sich Kommunen zusammenschließen, um eine geeignete Person für derartige Fragen gemeinsam zu beschäftigen.

Anregungen zur Abschaffung des Amtsgeheimnis von Transparency International

Auch in anderen Belangen hätten sich Gemeindeverbände bewährt, so Transparency International. Zum Beispiel könnten IT-Lösungen gefunden werden, die eine Veröffentlichung "auf Knopfdruck" ermöglichen. "Eine offene Gesellschaft kann nämlich keine Verwaltung dulden, der Transparenz zu mühsam ist und die sich deshalb weiter in habitueller Geheimniskrämerei wohlfühlen will", so die NGO an die politisch Verantwortlichen.