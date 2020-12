Massentests in Wien, Vorarlberg und Tirol starten

Am Freitag starten die Massentests in Wien, Vorarlberg und Tirol. In Wien wird täglich von 8 bis 18 Uhr an drei Standorten getestet.

In den Bundesländern Vorarlberg und Tirol sowie der Bundeshauptstadt Wien starten heute, Freitag, die flächendeckenden, österreichweiten Corona-Massentestungen. In Vorarlberg und Tirol dauern sie bis inklusive Sonntag, Wien testet bis zum 13. Dezember. Für die Wienerinnen und Wiener stehen dabei drei Standorte zur Verfügung. Der Betrieb findet täglich von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt.

Weitere Bundesländer folgen am kommenden Wochenende

In Vorarlberg werden in 80 Teststationen von 7.00 bis 17.00 Uhr Corona-Tests durchgeführt, in Tirol waren 297 Testlokale vorgesehen - ebenfalls überwiegend im selben Zeitraum. Am Freitag werden vorerst 130 davon geöffnet, hieß es seitens des Landes. Die anderen Bundesländer führen die Massentests dann am kommenden Wochenende durch, wobei das Burgenland am Donnerstag, den 10. Dezember, als erstes startet.

Bundesländer übernehmen oder prüfen Haftung

Die groß angelegten Corona-Massentests stellen nicht nur eine personelle und zeitliche Herausforderung dar. Geklärt werden muss in den Bundesländern auch, wie mit eventuellen Unfällen bei diesen Tests und daraus resultierenden Haftungsfragen umgegangen wird. Oberösterreich und Tirol etwa übernehmen die Haftpflicht- und Unfallversicherung, andere Länder prüfen noch.

In Oberösterreich übernimmt das Land für alle ehrenamtlichen Helfer, die bei den Massentests von 11. bis 14. Dezember mitarbeiten wollen, die Haftpflicht- und Unfallversicherung, teilte das Büro von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) mit. Das freiwillige medizinische und nichtmedizinische Personal sei über das Team Österreich entsprechend versichert.

Während der Aktion "Niederösterreich testet" sind alle freiwilligen Helfer im Bundesland versichert. Einen entsprechenden Abschluss haben die Gemeindebünde getätigt. Versichert seien unter anderem Unfälle während der Ausübung der freiwilligen Hilfstätigkeit, wurde der APA auf Anfrage mitgeteilt.

Tirol habe Haftpflicht- und Unfallversicherung abgeschlossen

Die "Tiroler Tageszeitung" berichtete, dass die Haftungsfrage bei den Testungen zuletzt freiwillige Helfer ebenso wie die Gewerkschaft und Bürgermeister beschäftigt habe. Tirol habe nun eine Haftpflicht- und Unfallversicherung abgeschlossen. Sollte etwas passieren, erfolge die Schadensabwicklung laut Krisenstab über das Land.

Für die Steiermark sagte Harald Eitner, Leiter der Fachabteilung für Katastrophenschutz und Landesverteidigung, dass davon auszugehen sei, dass alle Tester im Auftrag der Gesundheitsbehörde vorgehen und somit eine entsprechende Absicherung vorliege.

In Kärnten werden derzeit Angebote für eine Versicherung für die Freiwilligen eingeholt, hieß es vom Landespressedienst. Diese soll auch in die Richtung Unfall- und Haftpflichtversicherung gehen.

Ob das Land Salzburg eigens eine Haftpflicht- und Unfallversicherung für die Massentestung abschließt, werde zur Zeit geprüft, erklärte der Sprecher des Landes. Auch das Burgenland überlegt noch: Die Frage der Haftung im Fall von Verletzungen, Unfällen und dergleichen ist noch offen. Diesbezüglich befinde man sich noch in Abstimmung, hieß es.