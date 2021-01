Massentests in NÖ: 56 Prozent der positiven Resultate bestätigt

Am Wochenende fanden in Niederösterreich Corona-Massentests statt. 56,21 Prozent der positiven Resultate wurden nun bestätigt.

In Niederösterreich sind von den am Wochenende im Rahmen der Corona-Massentests verzeichneten positiven Ergebnissen mit Stand Dienstagnachmittag 56,21 Prozent durch PCR-Nachuntersuchungen bestätigt worden. Eingelangt sind laut dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vorerst 628 Befunde. 353 erwiesen sich als positiv, 275 waren negativ und widerlegten somit das ursprüngliche Resultat. Noch keine Auswertung lag in 55 Fällen vor.