Massentests in NÖ: 54 % der 683 positiven Tests bestätigt

Nach den Corona-Massentests in Niederösterreich am Wochenende sind 54,03 Prozent der insgesamt 683 positiven Resultate durch PCR-Nachuntersuchungen bestätigt worden.

In 369 Fällen stellte sich das ursprüngliche Ergebnis als zutreffend heraus, 286 Mal wurde es widerlegt, teilte das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Donnerstag mit.

28 Personen nahmen nicht an PCR-Nachuntersuchung teil

FPÖ geht von verschwindend geringer Virusausbreitung aus

Von insgesamt am Wochenende durchgeführten 536.567 Tests stellten sich also letztlich 0,07 Prozent als positiv heraus. Udo Landbauer, Landes- und Klubobmann der FPÖ Niederösterreich, ortete in dem Ergebnis ein Indiz dafür, "dass die Virusausbreitung in der Bevölkerung verschwindend gering" sei. Die Massentests hätten die "völlig unbegründete Angst- und Schreckenspolitik von ÖVP und Grünen entlarvt".