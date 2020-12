Massentests in NÖ: 452 positive Resultate bestätigt

Am Wochenende fanden in Niederösterreich die Corona-Massentests statt. Bisher wurden 452 positive Resultate bestätigt.

Von den in Niederösterreich am Wochenende im Rahmen der Corona-Massentests verzeichneten positiven Ergebnissen sind bisher 69,86 Prozent durch PCR-Nachuntersuchungen bestätigt worden. Nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vom Dienstag langten vorerst 647 Befunde ein. 452 erwiesen sich als positiv, 195 waren negativ und widerlegten somit das ursprüngliche Resultat.

Aktion in Wiener Neustadt noch bis zu heutigen Dienstag

Während die flächendeckenden Untersuchungen im übrigen Bundesland am Sonntag abgeschlossen worden waren, lief die Aktion in Wiener Neustadt noch bis (zum heutigen) Dienstag. Mit Stand 10.00 Uhr wurden am verlängerten Testwochenende laut dem Dashboard von Notruf Niederösterreich 772 positive Antigentests gezählt, was bei 545.775 Teilnehmern eine Rate von 0,14 Prozent bedeutete.