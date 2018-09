Massenschlägerei vor Moschee in Wien-Brigittenau: Zwei Verletzte

Am gestrigen Sonntag kam es vor einer Moschee in 20. Wiener Gemeindebezirk zu einer Massenschlägerei. Dabei gab es zwei Verletzte.

Am Sonntag kam es um 12:10 Uhr in der Engerthstraße in Wien-Brigittenau zu einer Massenschlägerei. Mehrere Personen wollten die Moschee besuchen, was ihnen wegen einer dort stattfindenden Privatveranstaltung von einer Gruppe anderer Männer verwehrt wurde.