Massenschlägerei in Wien-Favoriten: Zwei Verletzte und drei Festnahmen

Am Samstag kam es in Wien-Favoriten zu einer Massenschlägerei. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Drei Personen wurden festgenommen.

Bei einer Massenschlägerei am Reumannplatz in Wien-Favoriten sind am Samstag in den frühen Morgenstunden zwei Männer verletzt worden. Offenbar waren auch mehrere Messer im Spiel. Ein 31-Jähriger erlitt Schnitte am Oberkörper, berichtete die Polizei. Ein 23-Jähriger gab an, einen harten Gegenstand auf den Kopf bekommen zu haben. Drei Verdächtige wurden festgenommen, rund zehn weitere sind flüchtig. Bei den ausgeforschten Männern sowie den Verletzten handelt es sich um Iraker.