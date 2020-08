Massenschlägerei in Wien-Favoriten: Zwei Verdächtige noch in Haft

Nach einer Massenschlägerei in Wien-Favoriten am Samstag haben sich am Mittwoch noch zwei Verdächtige in Haft befunden. Ein 18-Jähriger, der einen 24-Jährigen mit seinem Pkw angefahren und verletzt hatte, versichert, das wäre nicht vorsätzlich geschehen.

Das berichtete sein Verteidiger Nikolaus Rast der APA. Unklar ist, wer im Anschluss mit einem Golfschläger auf den 24-Jährigen einschlug.

24-Jährigen mit Auto angefahren: "Keine Absicht"

Laut Rast wollte der 18-Jährige einen Freund in ein Spital bringen, nachdem dieser bei der Prügelei vor dem "Club Village" blutende Blessuren bezogen hatte. Der angeschlagene Freund, der sich auf den Beifahrersitz gesetzt hatte, sei bei einem Wendemanöver auf die Fahrerseite gefallen, infolgedessen habe der 18-Jährige den 24-Jährigen übersehen und mit dem Fahrzeug gegen einen Zaun gestoßen, erläuterte Rast. "Absicht war keine dahinter", erläuterte Rast.

Massenschlägerei in Wien-Favoriten: Opfer mit Golfschläger geschlagen

Die beiden jungen Männer befinden sich inzwischen in der Justizanstalt Josefstadt. Denn der Angefahrene behauptet, er sei gezielt am Gehsteig angefahren worden. Infolge des Zusammenstoßes erlitt der 24-Jährige einen Beinbruch. Der Golfschläger, mit dem im weiteren Verlauf auf ihn eingedroschen wurde, befand sich allerdings im Kofferraum eines weiteren Pkw, dessen zwei Insassen ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen sind. Diese beiden Beschuldigten sind jedoch mittlerweile wieder auf freiem Fuß - den Golfschläger soll ein Mann aus dem Kofferraum genommen und als Schlagwerkzeug benutzt haben, dessen Identität bisher nicht geklärt werden konnte.