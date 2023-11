Maskiertes Trio wollte Supermarkt-Tresor in Wien-Donaustadt knacken: Fahndung

Drei maskierte Männer drangen in der Nacht auf Sonntag in einen Supermarkt in Wien-Donaustadt ein, fesselten den Sicherheitsmitarbeiter und versuchten den Tresor zu öffnen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Drei maskierte, derzeit unbekannte, Männer sollen am 5. November gegen 2.10 Uhr in das Lager eines Supermarktes in Wien-Donaustadt eingedrungen sein und den Sicherheitsmitarbeiter der Filiale mit Schnürsenkeln an einen Sessel gefesselt haben. Einer der Männer war laut Polizei mit einem Hammer bewaffnet.

Security bei Überfall auf Wiener Supermarkt gefesselt

Im Supermarkt am Biberhaufenweg wollte das Trio den Tresor öffnen, was jedoch nicht gelang. Anschließend flüchteten die Männer. Der 28-jährige Sicherheitsmitarbeiter konnte sich selbst so weit befreien, um die Polizei zu alarmieren.