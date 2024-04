Maskierter Mann überfiel Trafik in Wien-Favoriten

Am Freitag hat erneut ein maskierter Mann mit einer Schusswaffe eine Trafik in Wien-Favoriten überfallen.

Laut Aussendung der Landespolizeidirektion Wien kam es am Freitag gegen 19.00 Uhr zu der zweiten Tat innerhalb von zwei Tagen. Zuvor war am Donnerstag gegen 18.15 Uhr eine Trafik in der Gellertgasse überfallen worden.