Maskenverweigerer schlug in U-Bahn zu

Ein Mann soll Ende Juni in der U-Bahn in Wien darauf hingewiesen worden sein, dass sich sein Mund-Nasen-Schutz am Kinn befindet. Im Zuge dessen soll es zu einem Streit gekommen sein, bei dem der Mann der Person, die den Hinweis gegeben haben soll, einen Schlag ins Gesicht verpasst haben soll.