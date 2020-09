Maskenpflicht: Weniger Kunden in Einkaufszentren

Seit dem heutigen Montag ist die generelle Maskenpflicht im Einzelhandel wieder gültig. Diese hat zu einem Frequenzrückgang bei Einkaufszentren geführt.

Weitere Verschärfungen und 2. Lockdown soll vermieden werden

Der Handelsverband - eine freiwillige Interessenvertretung von rund 3.000 Unternehmen - ortet aufgrund der Maskenpflicht besonders bei Einkaufszentren und Malls, in denen Geschäfte nicht einzeln von außen zugänglich sind, am Montag Frequenzrückgänge und Umsatzeinbrüche. "Bundesweit gehen wir weiterhin von maskenbedingten Umsatzverlusten von einer halben Milliarde Euro pro Monat aus, alleine in Wien könnte das Minus bei 100 Mio. Euro monatlich liegen", sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Man rechne mit bis zu 20 Prozent Frequenzrückgang im Handel abseits lebensnotwendiger Güter.