Maskenpflicht in Ordinationen gefordert

Patienten, die das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Ordinationen ablehnen, soll der Zutritt verweigert werden, rät die Wiener Ärztekammer.

Die Wiener Ärztekammer rät allen niedergelassenen Ärzten, Patienten, die trotz Aufforderung keinen Mund-Nasen-Schutz im Ordinationsbereich tragen wollen, von der weiteren Behandlung auszuschließen und ihnen den Zutritt zur Ordination zu verweigern. Ausgenommen davon sollen nur Personen in einer lebensbedrohlichen Situation sein, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.