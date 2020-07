Maskenpflicht in Kärntner Tourismusorten ab 21.00 Uhr

Die Kärntner Landesregierung hat am Mittwoch eine Maskenpflicht für Tourismus-Hotspots angekündigt. Von 21.00 Uhr bis 2.00 Uhr muss im öffentlichen Raum ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Die Verordnung, die gerade ausgearbeitet wird, soll mit Freitag in Kraft treten. In Velden aber auch an anderen Orten am Wörthersee, Faaker See oder Klopeiner See - muss dann von 21. bis 2.00 Uhr im öffentlichen Raum ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.