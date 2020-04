Maskenpflicht ab Montag auch in öffentlichen Verkehrsmitteln

Ab Montag gilt die Maskenpflicht auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Wiener Linien sehen die Ausweitung positiv und wollen Fahrgäste breit informieren.

Wiener Linien: Kontrolle liege in Verantwortung der Politik

Die Kontrolle der Maskenpflicht bzw. die Bestrafung bei der Nichteinhaltung liege in der Verantwortung der Polizei, betonte die Sprecherin. Das Personal der Wiener Linien werde die Kunden aber schon darauf hinweisen, sollte jemand Nase und Mund nicht bedeckt haben. Zusätzlich werde man breit informieren - etwa in Form von Durchsagen. Ob es auch eigene Aufkleber oder Piktogramme an oder in den Fahrzeugen geben wird, steht noch nicht fest.