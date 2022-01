Maskenlos bei Corona-Demo: Erneut Auslieferung von Kickl gefordert

Die Polizei hat ein weiteres Mal die Aufhebung der Immunität von FPÖ-Obmann Herbert Kickl beantragt. Dem Politiker droht eine Geldstrafe, nachdem er keine Maske bei einer Corona-Demo getragen hatte.

Geldstrafe für Herbert Kickl nach Verstoß gegen Maskenpflicht

Konkret geht es in dem Begehren um die Kundgebung am 11. Dezember am Heldenplatz, an der Kickl teilgenommen hatte. Ihm droht eine Geldstrafe von bis zu 500 Euro. Das "Ersuchen um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung" wurde dem Immunitätsausschuss zugewiesen. Kickl war schon einmal wegen eines ähnlichen Falls vom Parlament Mitte April 2021 ausgeliefert worden. Auch bei einer jüngsten Demo im Jänner gab es Aufregung um den FPÖ-Chef, der auch dort keine Maske getragen haben soll.