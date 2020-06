Maskenlockerung: Anschober betont Eigenverantwortung

Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat angesichts der Lockerung bei der Maskenpflicht ab Montag Eigenverantwortung eingemahnt.

Wenn es in Bereichen, wo keine Verpflichtung mehr besteht, "vielleicht zu eng wird", sollte ein Nasen-Mundschutz in Eigenverantwortung getragen werden, so Anschober in einer Aussendung am Sonntag.