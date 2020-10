Eine Frau schlug am Wiener Praterstern auf einen Polizisten ein.

Masken-Verweigerin attackierte Polizisten am Wiener Praterstern

Am Mittwoch stellte die Polizei ein Pärchen zur Rede, das in der Bahnhofshalle am Wiener Praterstern ohne Schutzmaske unterwegs war. Dabei wurde ein Polizist attackiert.

Streifenbeamte bemerkten am 28. Oktober gegen 12.20 Uhr ein Pärchen mit zwei Hunden in der Bahnhofshalle am Praterstern. Beide Personen trugen keinen Mund-Nasen-Schutz, beide Hunde hatten keinen Maulkorb.