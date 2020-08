Masken-Verweigerer bedrohte Busfahrer in Wien-Fünfhaus

Weil er einen Fahrgast, der ohne Corona-Maske eingestiegen war, zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes in Öffis aufmerksam gemacht hatte, ist ein Wiener Busfahrer mit dem Umbringen bedroht worden

Fahrgast trug keine Maske und bedrohte Wiener Busfahrer

Der 32-Jährige war um die Mittagszeit in Rudolfsheim-Fünfhaus in den Bus der Linie 12A zugestiegen. Der Chauffeur erinnerte ihn an die Notwendigkeit, eine Maske anzulegen. Daraufhin sei der Passagier ausfällig geworden, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass. Bei der nächsten Station verließ er den Linienbus.