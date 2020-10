Masken-Sünder aus Wien verprügelte ÖBB-Schaffner: Urteil

Ein 36-jähriger Wiener ist zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er im Juli einen Schaffner in einem Schnellbahnzug verprügelt hat, der ihn auf seinen fehlenden Mund-Nasen-Schutz hinwies.

Wiener war betrunken am Heimweg und erwischte falschen Zug

Der Wiener war am 8. Juli bei Freunden in Deutsch Wagram zu Besuch und sprach reichlich dem Alkohol zu. Laut seinen eigenen Angaben trank er "sieben bis zehn Bier, ein paar Jägermeister und ein bis zwei Cola-Whiskey". "Ich trinke normalerweise nicht wirklich was, aber es ist mir alles zuviel geworden", sagte er dem Schöffensenat (Vorsitzende: Claudia Zöllner). Massive Schulden durch den Konkurs seines Wirtshauses und Nachzahlungen von Alimenten haben ihm Existenzängste bereitet.