Masken-Pflicht im Handel bleibt in Wien bestehen

In Wien müssen in Geschäften weiterhin Masken getragen werden. ©APA

Wien geht in Österreich einen Sonderweg und schafft die Maskenpflicht im Handel am 22. Juli nicht ab. Im restlichen Österreich dürfte an diesem Tag die Maskenpflicht in jenen Geschäften fallen, die im Lockdown geschlossen haben mussten.

In Wien wird auch nach dem 22. Juli beim Einkauf in Geschäften das Tragen einer Maske nötig sein - und das nicht nur im Lebensmittelhandel. Eine entsprechende Verordnung werde demnächst erlassen. Das teilte das Büro von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) der APA am Dienstag mit.

Maskenpflicht auch bei Indoor-Events oder im Kino

Auch bei Indoor-Zusammenkünften, Kulturveranstaltungen oder im Kino muss der Schutz weiter getragen werden. Ludwig hat sich in den vergangenen Tagen erneut mit Fachleuten beraten. Die Maßnahmen werden mit der raschen Ausbreitung der Delta-Variante begründet.