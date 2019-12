Marx Halle Wien: 150 Aussteller bei Golfsport-Messe im Februar

Am 8. und 9. Februar findet die "1st Austrian Gold Show" in der Wiener Marx Halle statt. 150 Aussteller werden vor Ort sein.

Kunstrasen mit Löchern wird demnächst in der Marx Halle in Wien-Landstraße ausgerollt: Grund ist die "1st Austrian Golf Show", die am 8. und 9. Februar 2020 in dem denkmalgeschützten Gebäude am früheren Schlachthofgelände über die Bühne geht. Einen besonderen Fokus wollen die Organisatoren bei der zweiten Ausgabe der Messe auf Vintage- und Funvarianten des Golfsports legen.