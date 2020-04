Martin Sprenger zieht sich aus Corona-Taskforce zurück

Der Gesundheitswissenschafter Martin Sprenger ist nicht mehr Teil der Corona-Taskforce. Zuletzt gab es offenbar Spannungen zwischen ihm und dem Bundeskanzler.

Fachmann fiel mit Kritik an Corona-Maßnahmen der Regierung auf

Der von Minister Rudolf Anschober (Grüne) hoch geschätzte Fachmann für Public Health war mit Kritik an Regierungsmaßnahmen - etwa an der Schließung der Parks und Wandergebiet - aufgefallen.

Bei Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) waren seine Äußerungen nicht gut angekommen. Er hatte am Montag im ORF-Interview dazu gemeint, er höre zum Glück nicht auf die falsche Experten. Am Mittwoch trat Sprenger aus der Taskforce aus, berichtete er dem "Standard". Anschober habe keinen Druck auf ihn ausgeübt - und der Minister erklärte seinerseits, er sei mit Sprenger weiterhin in "sehr wertschätzendem Kontakt".