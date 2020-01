Martin Österdahl löst Jon Ola Sand als ESC-Chef ab

Der Nachfolger von Jon Ola Sand als ESC-Executive Supervisor steht mit Martin Österdahl fest.

Der Schwede Martin Österdahl (46) wird neuer Chef des traditionsreichen Pop-Wettbewerbs Eurovision Song Contest (ESC). Er löst Jon Ola Sand als Executive Supervisor ab, wie die Europäische Rundfunkunion (EBU) am Montag in Genf mitteilte. Der Wechsel soll nach dem 65. Wettbewerb im Mai in Rotterdam stattfinden.