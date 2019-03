Martin Leutgeb bei dritter "Dancing Stars"-Ausgabe ausgeschieden

Nach dem Ausscheiden von Martin Leutgeb sind bei der nächsten Ausgabe von "Dancing Stars" nur mehr sieben Paare im Rennen.

Nach Sunnyi Melles hat es Martin Leutgeb erwischt: Der Schauspieler wurde am Freitagabend mit seiner Profipartnerin Manuela Stöckl am Ende der dritten “Dancing Stars”-Ausgabe abgewählt.

In der vierten Show am 5. April (20.15 Uhr in ORF eins) sind daher noch sieben Paare dabei: Virginia Ernst und Alexandra Scheriau, Peter Hackmair und Julia Burghardt, Stefan Petzner und Roswitha Wieland, Nicole Wesner und Dimitar Stefanin, Michael Schottenberg und Conny Kreuter, Lizz Görgl und Thomas Kraml sowie Soso Mugiraneza und Helene Exel.