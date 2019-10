"Marsch fürs Leben": Abtreibungsgegner demonstrieren am Samstag in Wien

Am Samstag demonstrieren Abtreibungsgegner für die Verschärfung der "Fristenregelung". Bis zu 3.000 Teilnehmer werden in Wien erwartet.

Konservative Abtreibungsgegner demonstrieren am Samstag in Wien neuerlich für die Verschärfung der "Fristenregelung". Erwartet werden bis zu 3.000 Teilnehmer, die unter anderem eine verbindliche Bedenkzeit für Frauen vor Abtreibungen fordern. Scharfe Kritik an der katholischen Kirche, die die Veranstaltung unterstützt, übt in diesem Zusammenhang der Gynäkologe Christian Fiala.