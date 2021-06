Marktwert der EM-Teams im Vergleich: Österreich auf Platz 12

Am 11. Juni ist es so weit und 24 Nationalmannschaften starten in die Fußball-Europameisterschaft. Österreich muss sich Gruppe C gegen Nord-Mazedonien, die Ukraine und die Niederlande beweisen. JD Sports hat sich den Marktwert der Mannschaften und die wertvollsten Spieler angesehen.

England platziert sich dabei klar als die Nummer 1 und knackt mit einem Gesamtwert von 1.246.298.130 Euro die 1 Billion Marke. Keine Überraschung, wenn 4 Mitglieder des englischen Teams zu den Top 10 der teuersten Spieler gehören. Platz 2 sichert sich die französische Mannschaft, die mit 1.087.450.056 Euro ebenfalls mehr als 1 Billion Marktwert hat. Dabei hat sich Frankreich mit PSG Star Kylian Mbappe, der alleine auf 167.832.521 Euro geschätzt wird, den teuersten Spieler der EM gesichert. An dritter Stelle steht mit einem Wert von 1.008.758.520 Euro die deutsche Nationalmannschaft, die mit FC Bayern Spieler Joshua Kimmich zumindest einen der Top 10 Spieler aufstellt.

Die teuersten Nationalmannschaften bei der EM. ©JD Sports

Spanien ist die einzige Nation, die sich entschieden hat, nur 24 Spieler, statt der möglichen 26 bei der EM 2021 antreten zu lassen (Stand 7. Juni) und platziert sich trotz dessen auf Platz 4. Außerdem in den Top 10 dabei sind der Titelverteidiger Portugal sowie Italien, Belgien, die Niederlande, Kroatien und Dänemark.

Österreich beim Marktwert auf Rang 12

Österreich befindet sich mit 335.485.458 Euro auf Platz 12 und ist damit dicht an den Top 10.

Der Marktwert der österreichischen Nationalelf. ©JD Sports

Verteidiger David Alaba platziert sich mit einem Marktwert von 57.533.850 Euro als teuerster Spieler des österreichischen Teams. Damit liegt er einige Millionen vor Mittelfeldspielern Marcel Sabitzer (43.923.202€) und Xaver Schlager (28.236.344 €) auf den Plätzen 2 und 3. Torwart Sasa Kalajdzic positioniert sich mit rund 23 Millionen auf Platz und damit weit vor den restlichen Stürmern des Teams, Marko Arnautovic (3.137.211€) und Michael Gregoritsch (3.137.211€). Torwart Alexander Schlager schafft es mit einem geschätzten Wert von 3.137.454 Euro auf Platz 17 vor den Teamkollegen Daniel Bachmann (836.654€) und Pavao Pervan (627.490€).

Die teuersten Spieler der Fußball-EM 2021

An der Spitze der wertvollsten Spieler steht der französische Stürmer Kylian Mbappé mit einem geschätzten Wert von mehr als 167 Millionen Euro, der normalerweise bei Paris SG Tore schießt. Auf ihn folgt der englische Torwart Harry Kane, der sich mit mehr 125 Millionen Marktwert den zweiten Platz sichert. Auf den Plätzen 3-4 finden sich ebenfalls zwei Mitglieder der englischen Mannschaft.

Die teuersten Spieler ©JP

Nach dem Ausfall von Trend Alexander-Arnold teilen sich die Engländer Jadon Sancho, Raheem Sterling und Belgier Kevin de Bruyne diese Plätze. Auch Deutschland schafft es mit Joshua Kimmich in die Top 10 der wertvollsten Spieler. Der Mittelspieler wird auf fast 94 Millionen geschätzt und ist damit gleichzeitig der einzige Bayern-Spieler in diesem Ranking. Den Platz muss er sich allerdings mit Bruno Fernandes aus Portugal teilen. Auf der 9. Position findet sich die Niederlande mit Mittelfeldspieler Frenkie de Jong ein (88,9 M€). Auf Platz 10 steht Marcus Rashford, der mit 88,5 Millionen Euro dicht hinter De Jong steht. Damit platziert England insgesamt 4 Spieler unter den wertvollsten Spielern der EM.

Die wertvollste Elf der EM

Mit dabei bei der wertvollsten Elf ist Torwart Thibaut Courtois (62.764.197€), neben Gianluigi Donnarumma einer der zwei teuersten Torhüter. In der Defensive spielen links der Niederländer Matthijs de Ligt (78.711.750€) und rechts der Spanier Ruben Días (78.711.750€). In der Verteidigung stellen wir den Schotten Andy Robertson (68.216.850€) und den Franzosen Jules Koundé (62.969.400€) auf. In unserer Nationalelf spielt Joshua Kimmich (94.435.470€) im zentralen Mittelfeld, der nach De Bruyne (104.606.995€) der zweitteuerste Mittelfeldspieler ist. De Bruyne wiederum spielt zusammen mit Frankie De Jong (94.435.470€) im zentralen Mittelfeld.

Die wertvollste Elf. ©JP Sports

Wir nähern uns langsam dem gegnerischen Tor und somit potenziellen Torschützen! Links im offensiven Mittelfeld spielt, als teuerster Spieler der EM, Kylian Mbappé (167.832.521€) aus dem französischen Team. Außerdem auf der rechten Seite platziert ist Jadon Sancho (104.926.500€), der für die englische Mannschaft antritt. An der Spitze steht Stürmer Harry Kane (125.911.800€), der nach Mbappé der teuerste Spieler unserer Elf ist.