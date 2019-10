Marktfest 2019 am Wiener Bio-Bauernmarkt Freyung

Am 18. und 19. Oktober 2019 findet auf der Wiener Freyung das alljährliche Marktfest statt. Das Motto: "Bio-Wein trifft Bio-Schwein".

Zwischen 9 und 18 Uhr sind am Marktfest am Wiener Bio-Bauernmarkt Freyung kulinarische Köstlichkeiten wie eibn Spanferkelrollbraten von den "Seebauern", eine deftige Brettl-Jause von der Thum Schinkenmanufaktur sowie Säfte, Most, Wein, Frizzante und Met-Honigwein erhältlich - natürlich in Bio-Qualität. Musikalische Begleitung gibt es jeweils ab 15 Uhr: Am Freitag durch das Jazz-Trio Caroline Auque und am Samstag durch die Zwerndorfer Tanzlmusi.