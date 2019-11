Marihuana-Plantage für den Eigengebrauch: Anzeige in Wien-Döbling

Am Samstag konnte die Polizei eine Marihuana-Plantage in einer Wohnung in der Börnergasse in Wien-Döbling ausheben. Der Besitzer wurde angezeigt.

Gegen 17.05 Uhr konnten Beamte der Polizeiinspektion Boltzmanngasse eine Marihuana-Plantage in einer Wohung eines Mehrparteienhauses in Wien-Döbling entdecken. Zuvor erhielt die Polizei einen Hinweis aus nicht näher bekannter Quelle. Neben der Plantage konnten auch einige Gläser mit getrocknetem Cannabis sichergestellt werden. Der 42-jährige Wohnungmieter verhielt sich den Polizisten gegenüber kooperativ. Der Österreicher gab an, lediglich für den Eigengebrauch anzubauen. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

In der Wohnung eines Mehrparteienhauses fanden die Beamten vier Gurkengläser mit getrocknetem Cannabiskraut, vier Stecklinge und zwei Triebe, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich auf APA-Anfrage am Sonntag. Zudem besaß der Züchter sechs große Pflanzen, die jedoch noch ohne Blüten und daher noch legal waren.