Marihuana-Dealerin erfand Raub in Wien-Donaustadt

Weil sie bei einem Drogendeal leer ausging, erfand eine 19-jährige Dealerin kurzerhand einen Raubüberfall durch zwei Männer.

Eine 19-jährige Österreicherin gab der Polizei gegenüber an, von zwei Männern am 27. April in Wien-Donaustadt ihres Bargeldes und einer Zigarettenpackung beraubt worden zu sein. Dabei sei sie von den Männern niedergestoßen worden.