Maria Großbauer verabschiedet sich mit Song vom Wiener Opernball

Maria Großbauer, die heuer ihren letzten Wiener Opernball ausrichten wird, wird sich musikalisch verabschieden: Die studierte Saxofinistin wird im Duett mit Nils Landgren (Posaune) und der Bernd Fröhlich Bigband einen Abschiedssong spielen

Um 23.55 Uhr wird die scheidende Opernball-Organisatorin und studierte Saxofonistin im Duett gemeinsam mit Nils Landgren (Posaune) und der Bernd Fröhlich Bigband im großen Saal in der Wiener Staatsoper einen Abschieds-Song spielen - gekleidet in einen Damen-Frack, wie es seitens des Opernhauses hieß.

Abschiedssong von Maria Großbauer beim Wiener Opernball

"Mit dem berühmten Duke Ellington-Jazzstandard 'In a Sentimental Mood' sage ich musikalisch Danke und Auf Wiedersehen. Ich freue mich auf diesen Moment mit Nils Landgren und der Bigband, denn diese Musik bedeutet mir persönlich sehr viel. Dieser gefühlvolle Song drückt aus, was ich empfinde: er ist etwas sentimental, aber vor allem positiv - denn ich bin vor allem dankbar für die vielen wunderbaren Momente in den letzten vier Jahren", sagte Großbauer.