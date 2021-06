Margareten: GIS-Vertreter mit Gaspistole bedroht

Ein GIS-Vertreter ist im 5. Wiener Bezirk Margareten mit einer Gaspistole bedroht worden. Dafür verantwortlich: Ein 73-Jähriger, der dem GIS-Mann laut einem Sprecher Zutritt zu seiner Wohnung gewährt hatte.

Ein 73-Jähriger hat am 17. Juni am späten Donnerstagnachmittag in Wien-Margareten einen GIS-Mitarbeiter in seiner Wohnung mit einer CO2-Pistole bedroht. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak hatte der Pensionist den 31-Jährigen kurz vor 18.00 Uhr zunächst in seine Wohnung im Umfeld des Matzleinsdorfer Platzes gelassen. Als ihn der GIS-Mitarbeiter aufforderte, die Rundfunkgebühr zu entrichten, wurde der 73-Jährige aggressiv.