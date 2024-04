Marcel Hirscher: Comeback für Niederlande?

Österreichs ehemaliger Ski-Star Marcel Hirscher plant offenbar tatsächlich ein Comeback auf der höchsten Leistungsstufe bei den Alpinen. Er will laut mehreren Medienberichten will in Zukunft für die Niederlande an den Start gehen.

Die Niederlande sind das Geburtsland von Hirschers Mutter. Dieser hatte seine Karriere eigentlich 2019 für beendet erklärt. Der ÖSV wollte Mittwochfrüh über den geplanten Nationenwechsel informieren, zu dem der Verband seine Zustimmung geben müsste.

Hirscher in Zukunft für Niederlande?

Nach seinem Rücktritt war Hirscher im Ski-Weltcup bis zuletzt eher im Hintergrund tätig. Der 35-Jährige gründete mit Unterstützung seines langjährigen Sponsors Red Bull die Skifirma Van Deer, die mit den Norwegern Henrik Kristoffersen und Timon Haugan zwei Weltklasse-Athleten ausstattet. Ein Comeback des Firmenchefs wäre marketingtechnisch freilich ein Coup für das Projekt.

Hirscher 2022 Vorläufer auf Streif

Große öffentliche Auftritte von Hirscher waren in der jüngeren Vergangenheit selten. 2022 legte der achtmalige Gesamtweltcup-Sieger als Vorläufer bei den Hahnenkamm-Rennen eine Fahrt auf der Streif hin. Zudem nahm der passionierte Motocrossfahrer an den jüngsten Ausgaben des Erzberg-Rodeo teil.