Marathon-Rekordler Kipchoge kommt nach Wien

Am 27. September wird Marathon-Weltrekordler Eliud Kipchoge in der Wiener Prater Hauptallee erwartet.

Der 38-jährige Kenianer war vor knapp vier Jahren in Wien als erster Mensch unter zwei Stunden über die klassische Distanz geblieben. Da dieser Lauf allerdings nicht-öffentlich war und unter Laborbedingungen stattfand, gilt die Zeit von 1:59:40 Stunden nicht als Weltrekord. Kipchoge wird nun gemeinsam mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig die INEOS 1:59 Pace Challenge eröffnen.

Marathon-Rekordhalter Kipchoge kommt nach Wien

Bei der am 12. Oktober weltweit startenden Challenge kann sich jede Läuferin und jeder Läufer darin versuchen, 352,6 Meter in weniger als einer Minute zurückzulegen. Jene Distanz absolvierte der zweifache Olympiasieger Kipchoge am 12. Oktober 2019 bei seinem Rekordlauf pro Minute. Wien ist nun weltweit der erste Standort der Challenge, weitere Städte werden folgen.