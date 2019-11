"Manspreading" bis ins Grab: Sarg-Foto sorgt für Lacher im Netz

"Spread till you're dead": Das Bestattungsmuseum Wien sorgt derzeit mit einem kuriosen Foto zur "Manspreading"-Kampagne der Wiener Linien für Lacher im Netz.

Die Wiener Linien machen seit dieser Woche mit einem Social-Media-Sujet gegen das Phänomen "Manspreading" - also Männer, die in den Öffis breitbeinig sitzen - mobil. "Sei ein Ehrenmann und halt deine Beine zam!" heißt es darauf, was nicht nur für positive Reaktionen - Stichwort Shitstorm - bei den (hauptsächlich männlichen) Usern sorgte.