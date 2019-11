Breitbeiniges Sitzen in Öffis: Wiener Linien mit Kampagne gegen "Manspreading"

Am Montag haben die Wiener Linien ein Social-Media-Sujet gegen "Manspreading" veröffentlicht. Dabei heißt es: "Sei ein Ehrenmann und halt deine Beine zam!"

Männer, die in öffentlichen Verkehrsmitteln eine breitbeinige Sitzhaltung einnehmen, sind für die wenigstens Fahrgäste ein Quell der Freude. Auf dieses "Manspreading" genannte Phänomen machen die Wiener Linien derzeit aufmerksam und bitten auf Social-Media-Kanälen zugleich, selbiges Verhalten zu unterlassen. "Sei ein Ehrenmann und halt deine Beine zam!", heißt es im am Montag publizierten Sujet.

Wiener Linien: Social-Media-Sujet gegen "Manspreading"

Die Aktion sei Teil der regelmäßigen "Schummelzettel"-Serie, in der man in sozialen Netzwerken augenzwinkernd um gegenseitige Rücksichtnahme in den Öffis bittet. Dieses Mal haben man eben "Manspreading" aufgegriffen - ein Thema, das Fahrgäste immer wieder beschäftige, wie der Sprecher meinte.